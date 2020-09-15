شعبان يوسف: نتواصل مع وزيرة الثقافة لعلاج سلوى بكر على نفقة الدولة

أوضح الناقد شعبان يوسف تفاصيل الحالة الصحية للكاتبة والروائية سلوى بكر، قائلًا إنها تعرضت لكسر في مفاصل الحوض يستدعي تغيير المفصل المصاب، إثر تعرضها لحادث سقوط، مشيرًا إلى خضوع الكاتبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة فى مستشفى المقطم، برفقة ابنتها، في الوقت الحالي.

وأضاف "يوسف" لـ"الوطن": "في طريقنا للتوجه للمستشفى للاطمئنان عليها، كما نجري اتصالًا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، للتدخل لعلاج سلوى بكر على نفقة الدولة، فتكاليف تغيير المفصل في حدود 100 ألف جنيه".

يُشار إلى أن سلوى بكر، روائية وناقدة مصرية، يدور الكثير من أعمالها الأدبية فى أجواء تاريخية، قبل أن تبدأ شق طريقها الأدبي فى منتصف الثمانينيات.

وعاشت "بكر" مع زوجها فى قبرص، حيث عملت لعدة سنوات ناقدة سينمائية فى عدد من المجلات الصادرة بالعربية، قبل أن تعود إلى مصر سنة 1986.