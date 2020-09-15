دينا لـ"الوطن": سكين المطبخ أصاب إصبعي وقادني لغرفة العمليات

كشفت الفنانة "دينا"، تفاصيل إصابة إصبع يدها اليسري ويد نجلها الوحيد "علي"، التي أعلنت عنهما عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وقالت الفنانة، لـ "الوطن"، إنها أصيبت في إصبعها بسكين قبل أسبوع تقريباً، وذلك أثناء طهيها لبعض المأكولات في منزلها، مضيفة: "غسلت يدي ووضعتها في الفريزر لتنشيف الدم، ولكني فوجئت بتجمع صديد موضع الجرح في اليوم التالي، فقمت بتنظيفه لأفاجأ بتجمعه من جديد، فاتجهت للصيدلية لتنظيف الجرح وإزالة الصديد، ولكنه سرعان ما انتشر أسفل الظفر".

وتابعت: "هرعت إلى المستشفي وخضعت لجراحة، ووضع الأطباء فتيلاً موضع الجرح، ومن المقرر أن أزيله اليوم".

وبسؤالها عن تفاصيل إصابة نجلها "علي" أوضحت بقولها: "جرحته زجاجة عطور لينسال الدم من إصبعه بغزارة، حيث ذهب إلى المستشفى وخضع لغرزتين، ومن المقرر أن يفكهما بعد 12 يوما".

يذكر أن "دينا"، نشرت صورة لأصبعها رفقة إصبع نجلها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "امبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي".