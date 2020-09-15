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محمود مسلم

الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان

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الوطن
07:28 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
جانب من تطوير معبد فيلا

جانب من تطوير معبد فيلا

انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الاضاءة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير  المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وان العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي  ليصبح للمعبد مرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام.

وأضاف عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، ان أبعاد المرسى الجديد يبلغ ٢٤ م x ٦م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله ١٨ متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله.

وقد تم ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.

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