الجيش الليبي: رصدنا دواعش في جنوب البلاد وتصفية أغلبهم

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه تم أمس الهجوم على عدد من الخلايا المتجمعين في منطقة "سبها"، مشيرًا إلى أن الجنوب الليبي هي منطقة حساسة يتجمع فيها عدد من الدواعش الهاربين من مناطق متفرقة.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هؤلاء الدواعش كانوا يتخفون في زي نساء ورجال للإيحاء بوجود أسر تحيا في تلك المنطقة، بينما قام الجيش الوطني الليبي بتعقبهم وتم قتل 2 من الدواعش من أصول مصرية و3 سعوديين واسترالي، موضحا أنه تم القبض على الباقي وحاليا يتم التحقيق معهم ومن بينهم أمير التنظيم بالجنوب "أبو علي اليمني".

وأكد أن فايز السراج وجوده مثل عدمه، ولا يشعر به أي من المواطنين الليبيين، وهو لا يملك أي قرار أو تأثير، وبعد الجلوس معه في عدد من المفاوضات كان دائما ما يعد ولا يوفي بوعوده في الاتفاقيات التي كانت لتبرم بين الجيش الوطني الليبي ومؤيدي "السراج".