الهدهد لمتدربي ليبيا: بناء الأوطان يستلزم مؤسسات تتحلى بالأمانة

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، والمستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إنّ المؤسسات الحديثة في كل الدول هي التي تحدد مصيرها ومرتبتها بين مصاف الدول، ومن هنا فمن الواجب أن يتسم القائمون على هذه المؤسسات بالأمانة، والقوة والشجاعة، إضافة إلى الخبرة، التي تمكنهم من أداء دورهم في نهضة هذه المؤسسات.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان بناء الدولة، وضرورة دعم المؤسسات الوطنية، لأئمة ودعاة ليبيا خلال دورتهم التدريبية الشرعية التي تنظمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشهر الحالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الهدهد، ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم المواطنة والانتماء، حيث يشارك الوطن أبناءه ودعمهم لمؤسساته الوطنية في المجالات كافة.

وفي نهاية المحاضرة، وجّه الدكتور الهدهد المتدربين بأن يكونوا على مستوى التحديات التي تمر بها أمتنا في الوقت الراهن، وأنّ سلاحهم في مواجهة التحديات هو الإيمان، بأنّ الأوطان يجب أن تبنى على الحب وعلى الوئام بدلا من التناحر والخصام.

تأتي المحاضرة في إطار دورة تدريبية، لتأهيل عدد من أئمة ليبيا تعقدها المنظمة عبر تقنية فيديو كونفرانس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة المنظمة، لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف، وبيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة، عن الدين الحنيف، على أيدي نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.