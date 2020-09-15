"ذهب الليل" ثالث عروض مبادرة "المؤلف مصري"

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار ، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي يقدم العرض المسرحى "ذهب الليل" أيام الخميس والجمعة والسبت 17، 18، 19 سبتمبر، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكر ان عرض "ذهب الليل" هو ثالث عروض المبادرة التي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم المؤلف المصري والتي بدأت عروضها من ٣ سبتمبر الجاري ، حيث تقم المبادرة عرض جديد أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع.

العرض المسرحي "ذهب الليل"مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والانتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.