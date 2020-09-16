ريم البارودي تنفي إهانتها أحمد سعد: أحترم نفسي وتربيتي

أكدت الفنانة ريم البارودي، عدم صحة الأخبار والصور المتداولة، حول سبها وإهانتها زوجها السابق الفنان أحمد سعد، بعد ما نشر تعليق بحساب يحمل اسمها تسبه فيه.

قالت ريم عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء".

وأضافت البارودي: "هذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق، أؤكد أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب، فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام، ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة، أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات، قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

كانت انتشرت صور لأحمد سعد لاجراءه عملية تجميل فى الوجه، وإثرها علق حساب يحمل اسم ريم البارودي عليها، "الخلقة وس.. مهما عمل".