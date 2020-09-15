"صبحي" يفتتح بطولة الشركات ببورسعيد ويُكرم أول شهداء الجيش الأبيض

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبير للمنافسات الرياضية العمالية، لافتًا إلى أن أولمبياد الشركات له طبيعة خاصة فى مصر وكل بطولة تشهد تطوير مميز للأفضل.

جاء ذلك خلال افتتاحه بطولة الجمهورية للشركات رقم ٥٣ بملعب الهوكى بالمدينة الرياضية، اليوم، حيث أشعل وزير الشباب والرياضة والمحافظ شعلة البطولة، ورافقه في مراسم الافتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتستمر فعاليات البطولة حتى ١٥ أكتوبر المقبل، وتضم ١٥ ألف رياضى يتنافسون فى ١٠١ مسابقة.

وشهد حفل الافتتاح عرض أوبريت "بلدنا الحلوة" للمخرج الاستعراضي عمرو عجمي وهو أول أوبريت يرسل رسالة شكر لجيش مصر الأبيض، واستعرض الشاعر صلاح الدمرداش دور الأطباء والتمريض والعاملين بالصحة فى مواجهة جائحة كورونا في قصيدة مطولة إلى جانب دور الجيش والشرطة في تأمين مصر داخليا وخارجيا ضد اعدائها.

وفي نهاية الاحتفال رفع المشاركون في الفرق الاستعراضية صور شهداء مصر وسط الالتزام بإجاءات احترازية مشددة بسبب أزمة كورونا، كما كرم وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد الدكتور أحمد اللواح شهيد الأطباء الذى توفى بفيروس كورونا واستلمت الجائزة أمل عرفة زوجة الشهيد.