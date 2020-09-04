فيديو.. وزير الشباب والرياضة يشكر أحمد عز على احتفائه بمؤمن زكريا

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عرض مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، مساء أمس الخميس، على مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد صبحي بالعرض في كلمته عقب انتهاء العرض، مؤكدا على أن المسرحية جديرة بالمشاهدة من الأسر المصرية، خصوصا وأنها تشهد استخدام تقنيات حديثة لأول مرة في مصر.

وشكر الوزير، أحمد عز على لفتته الإنسانية مع مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بعد حضور الأخير لأحد عروض المسرحية، واحتفاء صناع المسرحية به على خشبة المسرح.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.