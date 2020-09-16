أمين "القومي لرعاية أسر الشهداء" يتفقد المقر الخدمي بالسيدة زينب

تفقد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، المقر الخدمي بالسيدة زينب، للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

كما تفقد أمين عام المجلس، أعمال تطوير المرحلة الثانية من العيادات الطبية الجاري إنشائها، التي ستسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة، وسيتم إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية، لتشمل جميع التخصصات.

ووجه أمين عام المجلس، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وتقديم سبل الراحة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.