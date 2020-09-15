حصر المحلات غير المرخصة بكفر شكر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالقليوبية، عن حصر المحلات غير المرخصة والإشغالات تمهيدًا لإزالتها، بهدف تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح له اليوم، تشكيل لجنة للمرور على الوحدة المحلية بأسنيت لحصر المخالفات في منطقة البر الشرقى وشارع السوق القديم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن حملات حصر المحلات المخالفة ومواجهة الإشغالات مستمرة في كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة، تطبيقًا للقانون وضمان عدم التعدي على الطرق والشوارع.

وناشد رئيس المدينة جموع المواطنين بعدم مخالفة القانون والالتزام بشروط التراخيص والإجراءات القانونية اللازمة وعدم إشغال الطرق والميادين، لتجنب توقيع العقوبة على المخالفين.