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مجلس مدينة كفرشكر يناشد المواطنين سرعة التقدم للتصالح

كتب:

حسن صالح
03:51 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
جانب من العمل

جانب من العمل

استمر مجلس مدينة كفر شكر في فتح منافذ تلقى طلبات التصالح اليوم "الجمعة" لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء ودفع مبلغ جدية التصالح 25% قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن المركز التكنولوجي فتح ابوابه اليوم لتلقي طلبات التصالح على مخالفات، تسهيلًا على المواطنين ومنع الزحام والتكدس، لافتًا إلى زيادة أعداد العاملين وتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات لإنهاء طلبات المواطنين بسهولة ويسر.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين، بالتوجه إلى منافذ استقبال الطلبات ودفع جدية التصالح فى مخالفات البناء بديوان عام مجلس المدينة، حيث أن العمل مستمر لراحة وخدمة المواطنين من أصحاب طلبات التصالح.

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