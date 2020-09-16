وحدة الشفافية: موازنة المواطن هدفها إعلان المصريين بكل ما تنفقه الدولة

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمتحدثة الإعلامية لوزارة المالية في شؤون الموازنة والسياسات المالية، إن موازنة المواطن، هدفها التواصل مع المواطن، وإعلامه بكل ما يتم إنفاقه في موازنة الدولة بشكل سنوي.

وأضافت "عيد"، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، في برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن موازنة المواطن، هي مجهود مقدم من قبل وزارة المالية للعام السابع على التوالي، تسعى من خلاله أن تجعل المواطن على علم بكل ما يتم إنفاقه في الموازنة، خاصة أن ذلك حق أصيل له في ضوء أن أموال الموازنة يتم تجميعها من المواطن سواء من خلال ضرائب أو غيرها.

وتابع أن وزارة المالية كان على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير كل الاحتياجات من السلع الأساسية والحفاظ على عجلة الإنتاج في ظل أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد في الفترة الماضية.

وأردفت أن جميع القطاعات في وزارة المالية كانت تتابع بجهود حثيثة في الفترة الماضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بشكل مرن وفعال، من أجل تزويد كل المخصصات لوزارة الصحة في ظل أنها كانت خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.