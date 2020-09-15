عاجل.. أتوبيس يدهس ضابط مرور على الدائري

استشهد ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، مساء اليوم، أثناء محاولته إيقاف أوتوبيس مخالف، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر ودهس الضابط وفر هاربًا.

انتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخرالدين العربي، والعميد عبدالعظيم سعيد، مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث، وتبين استشهاد نقيب شرطة، مصطفى عبدالجليل، بالإدارة العامة للمرور، وإصابة أمين شرطة.

وسيتم تشييع جنازة الشهيد غدًا.