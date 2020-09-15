استمرت 8 ساعات..معركه دامية بالسيوف بين شاب وعائلته بالمحلة الكبرى

شهدت عزبة "تومة" بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء استمرت لنحو ٨ ساعات بين شاب وأفراد عائلته بسبب خلافات عائلية، أسفرت عن إصابة عمه وجرى نقله إلى طوارىء مستشفي المنصورة الدولي.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى منطقة "عجيب" بعزبة تومة بقيام شاب يدعى "ا.ا.ل" ١٨ عامًا، بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا.

انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث، واستعان المتهم بخمسة أشخاص للتشاجر مع عمه وأبنائه، وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة.

وعقب تقنين الإجرلءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط اثنين من بين المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي المتهمين.