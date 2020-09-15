أول فيديو لحادث دهس نقيب شرطة على الطريق الزراعي

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لواقعة دهس الضابط مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذي استشهد منذ قليل، خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربًا.

ويُظهر الفيديو سيارة إسعاف تدخل لمكان الحادث، في محاولة لإنقاذ أحد الجنود المصابين، فيما يردد صوت المصور قائلًا: "حسبي الله نعم الوكيل.. أتوبيس ميني باص خبط الظابط اللي بيقف في الكمين ده وجري".

وأضاف: "ده العسكري اللي معاه الأتوبيس خبطه برضه، والظابط استشهد عند نزلة قليوب".

واستشهد منذ قليل، النقيب مصطفى عبدالجليل، أثناء محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر ودهس الضابط وفر هاربًا.

وانتقل مدير أمن القليوبية اللواء فخرالدين العربي، والعميد عبد العظيم سعيد، مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية لمكان الحادث.

وتبين استشهاد نقيب شرطة، مصطفى عبد الجليل، بالإدارة العامة للمرور، وإصابة أمين شرطة.