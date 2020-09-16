أودي A3 Sportback تعمل بالغاز الطبيعي لأول مرة في أوروبا

أعلنت شركة أودي الألمانية، أن أودى "A3 Sportback" في أوروبا، تعمل لأول مرة بالغاز الطبيعي، لتقليل الانبعاثات الضارة بعد "فضيحة الديزل"، التي حدثت في 2015.

وأكدت الشركة، لأنها أودي، لا يمكن أن تكون مثل باقي السيارات التى تعمل بالغاز، فهي مميزة بأنها بـ3 خزانات للغاز الطبيعي فى أسفل الشنطة الخلفية، وبجانب خزان البنزين، وهذه الفكرة جديدة، وتحل المشكلة الكبرى للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حيث أن كل السيارات التى تعمل بالغاز الآن، يوجد الخزان الخاص بالغاز فى شنطة السيارة، ما يضيع 50% من المساحة بالشنطة.

تعمل أودى A3، بمحرك 1.5 لتر تربو "غاز طبيبعي"، يولد قوة 131 حصان، وعزم 200 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/ س في 9.7 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 211كم/ س.