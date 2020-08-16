بعد فضيحة الديزل.. فولكس واجن تصنع خلايا السيارات الكهربائية في أمريكا

تعتبر السيارات الكهربائية هي المستقبل بالرغم من عدم تقبل الكثير من عشاق السيارات حول العالم لها، إلا أنها ستكون الأولى على الساحة خلال 2030 كما توقعت دراسة سابقة، وصراع الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية والمنافسة الشرسة بينها قد يكون دليلا على ذلك حيث لا توجد شركة لا تعمل على إنتاج سيارات كهربائية.

وقالت شركة فولكس واجن الألمانية إنها ستوسع مصنعها فى تشاتانوغا فى تينيسى بالولايات المتحدة لتصنع خلايا السيارات الكهربائية وحزم البطاريات فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تجميع السيارات الكهربائية.

جاءت خطة فولكس واجن لإنتاج خلايا وحزم البطاريات للسيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفضيحة العالمية التى عرفت إعلاميا بـ"فضيحة الديزل" التى كلفت الشركة 30 مليار يورو من الغرامات والعقوبات إلى جانب تكاليف إعادة شراء السيارات فى جميع أنحاء العالم التى كانت طرفا فى فضيحة الديزل.