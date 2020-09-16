صفاء الهاشم: "حسبي الله في من نقل لي عدوى كورونا"

تعجبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، قلة الاهتمام لدى عدد من النواب، ممن خالط (مصابين بكورونا)، ويعلم أنه حامل للفيروس، وحضر الجلسة الماضية، معرضا حياتنا وحياة أسرنا للخطر".

وقالت الهاشم، وفقا لصحيفة "الراى الكويتية": "احترمت ومازلت جميع الاشتراطات والاحترازات الصحية، وأطيع الأوامر الصحية ولم أتواجد فى تجمعات وكنت حريصة على لبس الكمام والتباعد لمسافات، وغضبي ينبع من قلة الاهتمام لدى الآخرين من النواب ممن خالط، ويعلم أنه حامل للفيروس وحضر الجلسة، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأعلنت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، أمس الاثنين، أن نتيجة فحص كورونا الذي أجرته جاءت إيجابية وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95.472 حالة.