تأجيل دعوى منع صفاء الهاشم من دخول مصر لـ 29 سبتمبر 

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 29 سبتمبر المقبل.

وقال سمير صبري، في الدعوى: "في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين، تطاولت المطعون ضدها على أم الدنيا الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، ومن المعروف أن هذه النائبة لا تعرف التاريخ، ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت، وتناست أن مصر دافعت عن الكويت عندما احتلت أراضيها، ومصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، هذا الأمر تأكد وظهر جليًا خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن النائبة الكويتية تحاول إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم، ومصر لا تترك حق مواطنيها كما ادعت المدعوة صفاء الهاشم".

وطلب المحامي، في ختام صحيفة دعواه، إدراج صفاء الهاشم النائبة بمجلس الأمة الكويتي، على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.