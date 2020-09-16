حفيدة إسماعيل ياسين: والدي فكر في عمل مسلسل عنه وكان ينوي إخراجه

قالت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، إن والدها كان يحكي له كثيرًا عن حياته وكواليس عمله، وطباعه الشخصية، مشيرةً إلى أنه ألف مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذي جسد حياة جدها.

وأضافت "ياسين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "المسلسل من فكرة والدي، وكان يتمنى أن يخرجه، لكنه خشى من رد فعل الناس، فاختار مخرجًا صديقًا له".

وتابعت: "محبش حد يهاجمه في الإخراج، لكنه كتب قصة والده، اللي هو حاكيها نفسه بصوته، وكان في 30 حلقة في الراديو إسماعيل ياسين حكى فيها قصة حياته بصوته".

وأردفت: "بابا كان الابن الوحيد لإسماعيل ياسين، فكان بيهتم بيه، وفي فترة مراهقته بدأت الحياة المادية له في التحسن"، مشيرةً إلى أن جدها كان مثقفًا للغاية ويحب القراءة والكتابة وكان خطه جميلًا بالرغم من أنه ترك التعليم من المرحلة الابتدائية.