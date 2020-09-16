قطع أنف وشفاه وتصفية عين.. تفاصيل معركة دامية بالسيوف في الغربية

"نحتفظ بشفته ومناخيره في فريزر الثلاجة بالبيت تحت تصرف النيابة العامة".. هكذا تروي أميمة محمد، زوجة ابن محمد السكري، تاجر خردة بالمحلة، بمحافظة الغربية، بعد إصابته بقطع مناخيره وشفاهه في مشاجرة أمام بيته.

تروي أميمة تلك اللحظات لـ"الوطن" فقالت: "كنا قاعدين أمام البيت، وجدنا هجوم بالسكاكين علينا، وبدأوا بحمايا فأصابوه بقطع مناخيره، وشفاهه، وضربوا حماتي، وصفوا عينها وهي الآن في مستشفى الرمد بالمنصورة للعلاج".

وأضافت "أخذنا حمايا وتوجنها به إلى مستشفى المحلة، ومعي (المناخير والشفاه)، وحولنا إلى مستشفي المنصورة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وهناك أكد الأطباء، أنه لا يمكن إعادة الأجزاء المقطوعة مرة أخرى، لأنها وقعت على الأرض والأوعية الدموية بها ماتت، وأجروا له عملية".

وأشارت إلى أنها احتفظت بالأجزاء المقطوعة في فريزر الثلاجة بأمر من النيابة العامة، وتنظر صدور قرار بدفنها، يوم السبت المقبل، كما يتنظر حماها قرار الأطباء بإجراء عملية تجميل لأنفه وشفاهه.

وبكلمات تخرج بصعوبة أكد "محمد السكري، المصاب"، أنه لم يكن طرفا في المشاجرة، وأنه كان يحاول فضها في المرة الأولى، إلا أنهم عندما هجموا عليه هو وزوجته وزوجة ابنه، كانوا يريدون إحداث أكبر عدد من الإصابات بنا.

وقال محمود نجل المصاب، أن الجيران أخذوني عندهم وقت المشاجرة، وأغلقوا الباب، بعد أن سحبوني من أمام المهاجمين لنا، وأنقذوني من بين أيدهم.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي منطقة "عجيب" بعزبة تومة، بقيام شاب يدعى "ا. ا. ل" 18 عامًا، بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا.

انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث، واستعان المتهم بعدد 5 أشخاص للتشاجر مع عمه وأبنائه، وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط اثنين من بين المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي المتهمين.