أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، عن موافقته لمديرية الصحة على شراء مستلزمات بمبلغ 342 ألف جنيه لمستشفى المنصورة الدولي.

وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم.

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء، لتوفير ما يلزم للمستشفى لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وعدم حدوث أي تقصير تحت أي مبرر خاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفى.