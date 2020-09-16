عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن عدة غارات على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شن عدة غارات على قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكر جيس الاحتلال، أن طائرات ومروحيات حربية، أغارت قبل قليل، على عدة أهداف تابعة ⁧‫لحركة حماس‬⁩ في قطاع ⁧‫غزة‬⁩، ردًا على إطلاق الصواريخ من القطاع، باتجاه إسرائيل مساء أمس.

وأوضح أنه تم استهداف 10 أهداف، من بينها مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى مجمع عسكري، يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية.

وحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس‬⁩، مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.