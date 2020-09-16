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فتح "الدائري" في اتجاه "القاهرة_ إسكندرية" بعد انتهاء التطوير

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:36 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الدائري _ ارشيفية

الدائري _ ارشيفية

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح مطلع الطريق الدائري القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي، وطريق شبرا بنها الحر، والذي كان مُغلقا بشكل مؤقت بسبب أعمال التطوير، والتي استمرت 4 أيام.

وكانت الجهات المعنية، أعلنت غلق الطريق في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كيلو متر، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وذلك لمده 4 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12 سبتمبر وحتى صباح اليوم.

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