4 امتحانات للثانوي الأزهري "دور ثان" وانتهاء التظلمات اليوم

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، 4 امتحانات، اليوم، بامتحانات الدور الثاني من الثانوية الأزهرية، إذ يؤدي القسم العلمي لجنتي الأدب والنصوص والاستاتيكا، ويؤدي طلاب القسم الأدبي مادتي الأدب والنصوص والفلسفة والمنطق.

ويؤدي الطلاب امتحاناتهم في 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي.

وأعلن كنترول الأزهر بدأ أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، بخمسة مراكز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

قال أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، في تصريحات له، إن مراكز التصحيح اتسمت بالهدوء والاستقرار، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم جميع الحجرات، مع التباعد الصحي المطلوب والالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، إلى أن الهدوء والاستقرار كان لهما آثار إيجابية على عملية التصحيح، ما يساعد على دقة الأداء وقلة الأخطاء مراعاة مصلحة الطالب أولا، بناء على توجهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وصالح عباس وكيل الأزهر، وعلي خليل رئيس قطاع المعاهد.

من ناحية أخرى، ينتهي اليوم موعد تقديم تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، والذي استمر لمدة شهر، قدم خلالها الطلاب 41 ألف طالب تظلمات على نتائج التصحيح بامتحانات الدور الأول.