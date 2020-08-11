رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطنطا

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، لجان امتحانات الدراسات العليا بطنطا.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن المحرصاوي تابع انضباط سير العمل داخل لجان الطلاب والطالبات بكليات: القرآن الكريم، والشريعة والقانون، وأصول الدين؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، إضافة إلى تفقده المدينة الجامعية.

وشدد المحرصاوي، خلال الجولة، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان، من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة، بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات والمتمثلة في: رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكليات، للاطمئنان على جميع الطلاب والطالبات قبيل بدء الامتحانات.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا، وارتداء الجميع للماسكات.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة الأزهر، على مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا على ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها لينتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن كليتى القرآن الكريم والشريعة والقانون بطنطا، كانتا فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.