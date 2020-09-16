تموين سوهاج يحرر 55 قضية

تمكنت ضباط مباحث التموين في سوهاج، من تحرير 55 قضية، في حملة استهدفت ضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة أمنية لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية أسفرت عن ضبط 55 قضية تموينية تضمنت ضبط "جمال.ح.م" 47 عاما صاحب تروسيكل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 1 طن و 150 كيلو دقيق.

كما تم ضبط 50 لتر بنزين 80 مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، 11 قضية انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و11 قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 قضايا عدم تقديم الإخطار الشهري عن كميات البوتاجاز، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.