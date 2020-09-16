54 عاما على ميلاد ذكرى.. أشهر رحيل مأساوي بالوسط الفني

"طال البعاد بيني وبينك ياهاجري.. على الغياب الله يعينك"، ليلة يوم 28 نوفمبر من عام 2003 حدثت أشرهر جريمة مأساوية في الشارع المصري وبالوسط الفني، كان ضحيتها الفنانة ذكرى، التي رحلت إثر قيام زوجها أيمن السويدي بإطلاق أعيرة نارية وما يزيد على 30 رصاصة داخل منزلهم بمنطقة الزمالك، تسببت في مقتل "ذكرى" ومدير أعماله وزوجته ثم انتحر"السويدي" بعدها.

"ولا عارف قلبي مين حبيببه.. ولا عارف قلبي فين حبيبه"، ولدت ذكرى، يوم 16 سبتمبر من عام 1966 بدولة تونس، وبرزت موهبتها في الغناء وهي في المرحلة الابتدائية.

وفي سن المراهقة فازت بالجائزة الكبرى عام 1983 في برنامج الهواة "فن ومواهب"، كما شاركت عام 1987 في مهرجان الأغنية التونسية وحصلت على الجائزة الثالثة.

"واللي راح من عمري راح.. وإحنا ملينا الرجوع، خد زمنا الشوق وراح، ولا هتجيبو الدموع"، وعلى مدار مشوار"ذكرى" الفني صدر لها 13 ألبوما غنائيا، بخلاف إصدار ألبوميين آخريين عقب وفاتها، ومن أشهر أغنياتها "وحياتي عندك"، "إسهر مع سيرتك"، "الأسامي"، "التلاقي ويانا"، "الله غالب"، "ياهاجري"، "ولا عارف".

"يوم ليك ويوم عليك.. مش كل يوم معاك" قبل مجئ ذكرى إلى مصر، قدمت فنها في عدد من الدول العربية منها "سوريا وليبيا والمغرب" وعدد من دول الخليج، وسجلت عددا من الأغنيات بمختلف اللهجات.