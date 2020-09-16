صور.. إحباط محاولة تهريب 22 تمساحا و11 سلحفاة نادرة بالأقصر

تمكنت شرطة سكة حديد الأقصر، بالتعاون مع وزارة البيئة ، من ضبط جوال به مجموعة من الحيوانات البرية داخل أحد القطارات القادمة من أسوان والمتجه إلى القاهرة، حيث قامت لجنة من محمية الدبابية الطبيعية بالأقصر، وإدارة البيئة بمحافظة الأقصر بمعاينة وفحص المضبوطات

وكشف محضر الضبط، أن الجوال يحتوي 22 تمساحا نيليا صغير الحجم، و11 سلحفاة نيلية رخوة الدرقة.

وقال الدكتور أيمن حمادة مدير عام التنوع البيولوجي والأنواع بوزارة البيئة، أن هذه الحيوانات من الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها.

وأكد أنه تجرم المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة هذه الأعمال والتي يعاقب عليها في المادة 84 من ذات القانون.

وأكد أنه يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

وعن مصير المضبوطات قالت محمية "الدبابية"، في بيان لها "ستقوم إدارة محمية الدبابية الطبيعية بالتعاون مع إدارة محميات المنطقة الجنوبية بإعادة إطلاق هذه الحيوانات في بيئتها الطبيعية بمحافظة أسوان ووجهت إدارة محمية الدبابية جميع الجهات المشاركة في هذا العمل للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمصر".