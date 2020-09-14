جمع 30 ألف طن قش أرز.. حصاد 10 أيام من حرب البيئة على السحابة السوداء

بعد 10 أيام من انطلاق خطة وزارة البيئة المصرية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة عن "السحابة السوداء"، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية، واعتماد خطة منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من قبل رئاسة الوزراء، بلغ إجمالي ما تم تجميعه 40 ألف طن قش رز، إذ بدأت الوزارة حملات توعوية استباقية قبل بدء الموسم بشهرين، للتعريف بالفوائد الاقتصادية لاستغلال قش الأرز، وتوجيه الراغبين في فتح مواقع لتجميع وكبس القش أو تأجير معدات.

وترصد السطور التالية حصاد 10 أيام من جهود مواجهة قش الأرز ومحاور المنظومة، وهي كما يلي:

- المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز.

- زيادة عدد نقاط ومواقع التجميع للمتعهدين.

- متابعة لجان فحص عوادم السيارات.

- خفض الانبعاثات من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي قد تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتي قد تؤثر على صحة المواطنين.

- بلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية نحو 40 ألف طن.

- جرى تحرير 15 محضرا حرق مخلفات زراعية، رصدت بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

- فحص نحو5500 سيارة، وتبيّن مطابقة 3581 سيارة ومخالفة 2081 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- تفتيش 901 منشأة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبيّن مطابقة 207 وتوقف 586 عن العمل ومخالفة 108 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

- عقد 1200 نشاط توعوي للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

- تجميع نحو 3 آلاف طن قش أرز بالشرقية منذ بداية المنظومة أوائل الشهر الحالي.

- تجميع نحو 1400 طن قش أرز من مركز سيدي غازي بمركز كفر الشيخ، وموقع الكراكات بمركز بيلا، حيث تم تجميع 1500 طن قش أرز حتى الآن.

- تحظى محافظة كفر الشيخ بمساحات منزرعة تقدر بنحو 32% من الناتج القومي لزراعة الأرز على مستوى الجمهورية، ما يشكل نحو 256 ألف فدان ينتج كميات كبيرة من المخلفات الزراعية، وجرى افتتاح 89 موقعا لتجميع قش الأرز بكفر الشيخ.

- ضبط 205 طن مخلفات صلبة خطرة في الدقهلية، تحتوي على 35 طن مخلفات طبية خطرة، و11 كسارة مخالفة بكفر المندرة، و4 كسارات بلاستيكية في المندرة مركز أجا دقهلية.