قاتلة عشيقها تعترف بجريمتها.. والمحكمة تجدد حبسها 15يوما

"كنا في العلاقة مسكت الحديدة ضربته على دماغه خلصت عليه في 3 دقايق وسرقته.. زهقت كنت عايزه اشتري مخدرات".. هكذا اعترفت ربة منزل في العقد الخامس من العمر بجريمة قتل عشيقها بالحي الرابع بأكتوبر، قبل أن تجدد المحكمة حبسها لمدة 15 يوما.

المتهمة، اعترفت أمام النيابة بالجريمة، وتم اقتيادها وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان الحادث، وهي عبارة عن شقة في الحي الرابع بأكتوبر، والتى نفذت فيها جريمة قتل عشيقها ومثلت بجثته، حين ضربته بقطعة حديد على رأسه 4 دقائق وعقب ذلك أخدت بصمة يده ووضعتها على عقد بيع سيارته. وتعدت عليه بالضرب فى مختلف أنحاء جسده. وقامت ببعثرة محتويات الشقة التي تقع في الطابق الثاني بالعقار المكون من 5 طوابق.

مثلت المتهمة أمام جهات التحقيق بحضور العميد عمرو البرعي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر واعترفت بتفاصيل جريمتها.

وسجلت القوات ما جاء على لسان المتهمة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد كشفت لغز جريمة قتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وجاء في تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة سيدة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها هشمت رأسه أثناء إقامة علاقة معه في الشقة لسرقة "قطعة حشيش و600 جنيه".