ننشر صورة الطبيبة السورية المتهمة بالتخلص من زوجها بمعاونة عشيقها

تنشر "الوطن" صورة الطبيبة السورية المتهمة بالتخلص من زوجها ومعاشرة عشيقها بجوار جثته.

وبدأت القصة داخل شقة فى منطقة اكتوبر، حيث وقعت جريمة بشعة، الجريمة كانت اطرافها ٥ اطباء يحملون الحنسية السورية.. بدات بنظرات الاعجاب بين الزوجة - طبيبة - وصديق زوجها - طبيب وانتهت بممارسة الرذيلة والجنس بجوار جثة الزوج وشقيقته- طبيبة، بعد قتلهما على يد الزوحة والعشيق.

قبل قرابة عامين من الان.. تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغا بوقوع جريمة بشعة.. وبالتحديد قسم شرطة اكتوبر.. وجاء نص البلاغ ان هناك طبيب بشري مقتول هو وشقيقته.. بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث الى مسرح الجريمة وتبين الاتي :"مسرح الجريمة عبارة عن شقة تقع فى الطابق الثانى بعقار سكنى مكون من ٥ طوابق، الشقة مملوكة لطبيب بشري يحمل الجنسية السورية.. عثر عليه مقتولا فى غرفة نومه وبجواره جثة شقيقته.. الجانى المجهول قتل الضحايا بسلاح أبيض .. وقتل الضحايا يشير الى ان هناك اكثر من شخص نفذوا الجريمة"

المعاينة والتحريات اكدت ان الجانى منفذ الواقعة أكثر من شخص وانه من المترددين على الضحايا لسلامة مداخل ومخارج الشقة ولا يوجد اثار عنف فى الباب.. بدات القوات فى فحص علاقات الضحايا والمتردين عليهم.

بعد مرور ٤٨ ساعة من الفحص والتحري تبين ان الطبيب متزوج من طبيبة.. وانها كانت دائم الخلاف معه فى الفترة الاخيرة.. ورصدت التحريات والكاميرات ان الزوجة وصديق المجنى عليه وشقيقته اثناء خروجهم من الشقة - مسرح الجريمة - وتم استئذان النيابة العامة وانطلقت مامورية وتم ضبط المشتبه فيهم.

وجاء فى محضر الشرطة.. أن وراء الحادث زوجة المجني عليه "هدير"، 31 سنة ، طبيبة سورية الجنسية، و"محمد.ع"، طبيب بشري سوري الجنسية، صديق الزوج .. وشقيقته، وأن المتهمة كانت على علاقة غير شرعية مع صديقه، وقامت بوضع مخدر للمجني عليه وشقيقته أثناء تواجدهما داخل الشقة، ثم قامت بالاتصال بالمتهمين، الذين حضروا وتخصلوا من الضخايا واشتركوا في ذبحهما.. ومارست الزوجة وعشيقها الجنس بجوار الجثث.. عقب مغادرة شقيقة المتهم الثاني مسرح الجريمة بعد ان استولت على الهواتف المحمولة الخاصة بهما وقامت ببيعها في شارع عبدالعزيز، وإلقاء السلاح المستخدم في الحادث بنهر النيل.

سطرت جهات التحقيق ما جاء على لسان المتهمين واصدرت النيابة قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات وعقب ورود تقرير الطب الشرعى اصدرت النيابة قرارا باحالتهم للمحاكمة وعقب تداول اوراق القضية عدة جلسات قررت محكمة الجنايات معاقبة طبيبة سورية وعشيقها وشقيقته بالإعدام شنقا.