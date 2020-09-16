مدبولي: نظام التعليم القديم لم ينتج شبابا قادرون على مواكبة العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنّ قضية التعليم والمعرفة تمثل أمن قومي، وتأتي على رأس أولويات الدولة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي، أنّ الحكومة وضعت ذلك منهاج عمل لها ومهمة أساسية، خاصة وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي، موضحا أنّهم يهدفون لتخريج أجيال قادرة على التعلم وإنتاج المعرفة، لتنضم مصر المصاف الدول المتقدمة.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ المصريين يستحقون تعليما راقيا ليعيشوا في حياة ومستقبل كريم، مشيرا إلى أنّ الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات في قطاع التعليم، بينها تحسين نظام التعليم القائم بما يتوافق مع النظم العالمية.

ولفت مدبولي إلى أنّ نظام التعليم القديم لم يتم تطويره، ولم ينتج الشاب المصري الذي نأمله والذي يواكب المستجدات العلمية والحضارية.

وشدد رئيس الوزراء على أنّ الحكومة عملتا على إتاحة التعليم للجميع والقضاء على الأمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم متذكرًا التعليم الفني والمهني المهمل، مؤكدا ضرورة الدفع به والاهتمام بالبحث العلمي الذي يلبي متطلبات التنمية في مصر.