يفتتحها السيسي اليوم.. تعرف على الجامعة المصرية اليابانية (صور)

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الفرع الجديد للجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الإسكندرية.

وتستعرض " الوطن"، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الجامعة :

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.

- تم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009.

- بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في ثمانية برامج هندسية فى فبراير 2010

- تخرجنحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

- تعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

- تنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

- تقدم الجامعة لطلابها وأساتذتها والعاملين بها مناخًا مميزًا يساعد على التعلم والبحث والابتكار، إضافة لممارسة الأنشطة الرياضية المتعددة في ظل وجود مدربين مؤهلين لتحفيز الطلاب (بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا) على الاستمتاع بالرياضة المختلفة، ويمتد ذلك للأنشطة الثقافية المتعددة، التي يقدمها مركز الفنون الحرة والثقافة بالجامعة؛ ما يتيح تنوع الجرعة الثقافية اللازمة لبناء شخصية سوية مفيدة للوطن.

- توفر الجامعة لمنتسبيها حرمًا جامعيًّا وإسكانًا مميزًا.

- تمتلك الجامعة معامل في كل تخصصاتها متوافقة مع معايير كبرى الجامعات اليابانية، إضافة لتميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من المصريين واليابانيين، وحصول العديد منهم على جوائز دولية ومحلية.

- تساهم الجامعات اليابانية الشريكة للجامعة المصرية اليابانية في تقديم نحو (100) أستاذ زائر على مدار العام الأكاديمي، بواقع 1400 يوم عمل / سنويًّا؛ إضافة إلى 10 خبراء دائمي العمل بالجامعة، وتعتبر الجامعة نموذجًا ومثالًا يحتذى به في التعليم الدولي.

- تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه

- توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه.

- تبلغ نسب التنفيذ في المرحلة الأولى والثانية 100%.

- بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.

- تهدف الجامعة لخدمة التنمية البشرية في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا.

- جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًّا، واستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيات الجديدة وأساليب العمل المتطورة إلى مصر.

- تقوم سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعليم الابتكاري" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد بتخصصات أكاديمية متفاعلة مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

البرامج الدراسية المتاحة:

(1) كلية الهندسة: هندسة الإليكترونيات والاتصالات. هندسة وعلوم الحاسب. هندسة القوى الكهربائية. الهندسة الصناعية والتصنيع. هندسة الميكاترونيات. هندسة وعلوم المواد. الهندسة الطبية الحيوية. انترنت الأشياء. النظم المدمجة. علم الأعصاب الحسابى والروبوتات الإدراكية والمحاكاة. أمن المعلومات السيبراني. هندسة الحوسبة الكمية. الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات. هندسة مصادر الطاقة.

(2) كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات: المحاسبة ونظم المعلومات. إدارة الموارد البشرية. برنامج إدارة الأعمال MBA.

(3) معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا: علوم النانو. بيوتكنولوجي. الرياضيات الحسابية والتطبيقية. مواد الطاقة.

(4) برامج مهنية:

الحفاظ على التراث (دبلوم، ماجستير). (1) برامج مهنية: دراسات المحافظة على التراث. ريادة الأعمال والابتكار. الاستثمار والإدارة المالية. التسويق وإدارة الأعمال الدولية. (2) التصنيع الدوائي. (3) كلية الهندسة: الطاقة لصناعة النفط والغاز. المدن والمباني المستدامة الخضراء. هندسة العمليات الكيميائية. الفيزياء النووية والتكنولوجيا والكيمياء الخضراء. تكنولوجيا التصنيع المستدامة. تكنولوجيا التصنيع الغذائي.طباعة الجرافين لاستخدامات الطاقة والإلكترونيات.

وبدأت الجامعة قبول الطلاب الأفارقة من دول القارة المختلفة منذ 2016، وجرى تخريج أكثر من 15 من الحاصلين على درجات الماجستير و5 من الحاصلين على درجة الدكتوراه في المجالات الهندسية المختلفة التي تقدمها الجامعة، وحاليًا يوجد بالجامعة 15 دراسًا من 6 دول أفريقية؛ علما بأن الجامعة ستستقبل أكثر من 150 طالب دارسات عليا من جميع الدول الإفريقية خلال الثلاث سنوات القادمة (2020-2023)، وفقا لما اتفق عليه الزعيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان السابق شينزو أبي، خلال مؤتمر التيكاد السابع في أغسطس الماضي.

وتقدم الجامعة خدمات داعمة للطلاب من خلال وحدة تدريب الصناعة، وتقوم بمهمة تقديم البرامج التدريبية للشركات والمصانع.