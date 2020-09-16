مدبولي: نحتاج لـ73 ألف فصل بـ40 مليار جنيه لحل أزمة الكثافات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة مضطرة لإنشاء 73 ألف فصل جديد لحل أزمة الكثافات في الفصول، والعودة إلى معدل 40 طالبا في الفصل الواحد بحد أقصى، دون الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية السنوية، مشيرًا إلى أنّ تكلفة هذه الفصول تبلغ نحو 40 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أنّ الغالبية العظمي من الشعب المصري كانوا موجودين في 7% من مساحة مصر، وكانت نسبة 50% من العمران غير رسمية وعشوائية.

وتحدّث رئيس الوزراء، عن إنجاز بناء الفصول المدرسية، قائلا: "قدرنا بحجم إنجاز وبناء كبير نبني 73 ألف فصل بـ40 مليار جنيه، وده رقم هايل"، متوقعا أن تعوض الحكومة هذا المبلغ الكبير.

وأشار مدبولي إلى أنّ العمران القائم الذي يعتبر 50% غير رسمي وعشوائي تتركز فيه عجز المدارس والكثافات الكبيرة، مضيفًا: "معنديش أراضي أبني عليها مدارس، وأي مدرسة لازم تكون على مسافات قريبة من السكن ولما نشوف الكتلة بقا عندنا تحدي كدولة، ألاقي فين أرض فاضية أبني فيها مدارس، بقينا ندور على أماكن ننزع ملكيتها".

وأكد رئيس الوزراء، أنّ مصر فقدت 400 ألف فدان أراض زراعية نتيجة للبناء غير الرسمي"، متابعا: "أسبوعيا بمضي قرارات نزع ملكيات لإنشاء منافع للدولة، وأغلب هذه الأراضي زراعية، لكن إحنا مجبرين عشان ندي خدمات للأهالي".

ويفتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

ووقع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.