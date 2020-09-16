مدبولي: أنشأنا مدارس من فصل او فصلين بالعزب بسبب بعد المسافة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة أنشأت 13 مدرسة جديدة للمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، و45 مدرسة ياباني منذ عام 2014 منهم 41 مدرسة دخلت حيز العمل، والبقية ستعمل خلال العام الدراسي القادم.

وأضاف خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية: "حتى التختة اللي ولاد كانوا بيقعدواعليها بعض، كانت بعض الفصول مفيهاش تُخت، وعملنا تنفيذ وإحلال لأكثر من 1.3 مليون تختة".

وتابع: "أنشأنا في القرى ما يقرب من 15 ألف فصل، ونغير في منظومة المدارس هناك، لحل مشاكل التعليم في بعض العزب والتوابع التي كانت متناثرة، إذ تبعد بعض العزب 6 كيلو مترات عن مدارس أبنائها التي توجد في القرى، لذلك لجأنا إلى بعض الحلول غير التقليدية، من خلال عمل مدارس مكونة من فصل أو فصلين في عزبة لتعليم أبنائنا".