محمود الإبياري الرجل الغامض داخل تنظيم الإخوان.. كاتب بيانات الإرهاب

لازالت الانشقاقات تضرب أركان الجماعة الإرهابية بعد تولي القيادي الإرهابي إبراهيم منير منصب القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، ووسط تلك الانقسامات هناك لهو خفي يدير التنظيم.

وحسب مصادر، فإن القيادي الإخواني الهارب محمود الإبياري، بمثابة المتحكم في ادارة توجيهات الجماعة وذلك من خلال مسئوليته ككاتب لخطابات الجماعة أو من يراجعها.

"الإبياري" يدير خطابات الجماعة من لندن

في السطور التالية.. تستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن الإرهابي محمود الإبياري.

*كاتب بيانات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تبث من الخارج.

*يعيش في لندن بعدما انتقل إليها من النمسا.

*يدير عددًا من شركات الإخوان البريطانية المسجلة رسميًا، من بينهما "نيل فالي" و"ميديا سيرفس.

*اتهمه شباب الإخوان مع عدد من القيادات على رأسها إبراهيم منير القائم الحالي بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، والارهابي محمود حسين، بأنهم حصلوا على مبانٍ وسيارات من وراء اسم الجماعة وجمعوا الأموال من أجل تنفيذ خططها التنظيمية الداخلية.

"الإبياري" يستولي على أموال التبرعات لشراء عقارات

وقال مصدر، إن "الابياري"، الذي يقيم في لندن استولى على أموال التبرع وشراء عقار باسمه فى منطقة كوجاتيبى فى إسطنبول.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن القيادي الإرهابي محمود عزت، المرشد السابق للجماعة الإرهابية والذي تم القبض عليه منذ أسابيع قليلة، لم يكن يصدر بيانا، بل الحقيقة أن إدارة الجماعة كلها من جميع الأطراف كانت تدار من الخارج، فالبيانات يقوم بكتابتها، محمود الإبياري، أو يراجعها أو ينظر فيها.

وتابع، أن "الإبياري" يلقب داخل التنظيم الدولي بالرجل الغامض، ويعتبر الرجل رقم 3 بداخله، يتولى مسؤوليات إدارية ومالية خاصة بالإخوان في القارة الأوروبية.

وأشار المصدر، إلى أن التنظيم أسند للإبياري مهمة الإشراف على نشاط شركات ومؤسسات الجماعة، بتكليف من التنظيم الدولي، كما يتولى مسؤولية الإشراف على رعاية عناصر الجماعة الفارين من مصر إلى تركيا.

وظهرت حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، ما دفع التنظيم، لإصدار بيان تناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل، حول رفضهم تعيين إبراهيم منير مرشدا للجماعة.