أسعار حديد التسليح بعد الزيادة تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت الأسعار الجديدة لحديد التسليح، حيز التنفيذ اليوم، بعد الزيادات الأخيرة والتى فاجأت بها مصانع حديد التسليح المحلية الأسواق يوم الاحد الماضى عبر رسائل sms برفع أسعارها لمستويات قياسية ليتراوح سعر بيع طن حديد التسليح للمستهلك مابين 10 آلاف و10 آلاف و100 جنيه للطن بزيادة تراوحت مابين 350 و550 جنيها للطن بالأسواق .

وقال مصدر باحدى الشركات الكبرى المنتجة للحديد، رفض ذكر اسمه، لـ" الوطن"، إن المصانع تحملت ضغوط الركود وزيادة التكلفة، وثبتت أسعارها خلال الأشهر الماضية، ولم يعد أمامها مفر من تصحيح أسعارها على ضوء متغيرات السوق العالمي.

في المقابل قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بأنه سيعقد اجتماعا طارئا خلال الفترة القادمة، معربا عن تخوفه من تأثير الأسعار الجديدة للحديد على المبيعات وحركة البناء والتشييد بصفة عامة.

يشار إلى أن حديد التسليح قبيل زيادة الأسعار الأخيرة لـ 5 شركات هى حديد عز 9700جنيها، حديد المصريين 9450جنيها، بشاى يباع 9550جنيها، والعتال 9550 جنيها، والجارجى 9400 جنيها للطن.

وأصبحت الأسعار حاليا تتراوح مابين 10 آلاف و10 آلاف و100جنيه للطن فى جميع الشركات المنتجة للحديد التسليح العاملة فى السوق المحلى.