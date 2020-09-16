"زنزانة 7" و4 أفلام أجنبي.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما مجموعة مميزة من الأفلام، الأسبوع الحالي، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار الفيلم المفضل لك، كالتالي:

زنزانة 7

تدور أحداث فيلم زنزانة 7 عن منصور، وحربي، حيث يلتقيان داخل السجن، وينشأ بينهما صراع كبير.

أبطال الفيلم نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، وأحمد التهامي، ومخرج الفيلم إبرام نشأت.

After We Collided

تدور أحداث الفيلم حول تيسا التي تلتقي بهاردن وتبدأ قصة حب بينهما، حتى تحدث مفاجأة تكشف عن ماضي هاردن، ما يتسبب في تعقيد الأمور، وتصبح تيسا بين خيارين أصعب من بعضهما البعض.

أبطال الفيلم جوزفين لانجفورد، هيرو فاينيس تيفن، لويز لومبارد، ديلان سبروز، سلمى بلير، روب إستيس، ومخرج الفيلم روجر كامبل.

Freaks

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تبلغ 7 سنوات، تكتشف عالما جديدا وغامضا خلف بابها الأمامي، بعد هروبها من تحكمات والدها الذي يحبسها في المنزل.

أبطال الفيلم إيميل هيرش، بروس ديرن، ليكسي كولكر، أماندا كرو، جريس بارك، كويسي وروا، ومخرج الفيلم زاك ليبوفسكي وآدم ب. ستاين.

Dreambuilders

تدور أحداث الفيلم حول مينا التي تكتشف قدرتها في التحكم بعالم الأحلام، وحين تسيء استخدام قدراتها تدخل في مغامرة، ما يجعلها تتعلم أموراً لا تنساها.

أبطال الفيلم إميلي كروير كوبل، راسمس بوتوف، مارتن بوش، ميا ليردام، ومخرج الفيلم كيم هاجين جينسن وسورين جريندرسليف هانسن.

Follow Me

تدور أحداث الفيلم حول أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذي يسافر لموسكو مع أصدقائه لتصوير محتوى لمدونته، لكنه يجد نفسه في عالم ملئ بالغموض والخطر.

أبطال الفيلم هولاند رودن، رونين روبنشتاين، كيجان ألين، بافل د. ليتشنيكوف، دينزل ويتاكر، كيمبرلي كوين، ومخرج الفيلم ويل ورنيك.