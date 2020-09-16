منتج "زنزانة 7": أحمد زاهر سيبهركم بـ"حربي الكومي"

أشاد أيمن يوسف، منتج فيلم "زنزانة 7"، بالأداء الفني للفنان أحمد زاهر، وتألقه في الفترة الأخيرة، قائلًا: "زاهر كان اكتشاف بالنسبة لي على المستوى الشخصي في الفيلم ده فنيًا وإنسانيًا".

وكتب "يوسف" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أحمد زاهر مركز في أدق التفاصيل وماسك أبعاد الشخصية اللي بيلعبها بشكل مدهش.. فاجئ جمهور الدراما بشخصية فتحي في مسلسل البرنس وسيبهركم بشخصية حربي الكومي في زنزانة 7".

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي، اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه غدًا بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.