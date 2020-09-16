جامعة أسيوط تطرح 240 شقة للتمليك في "الرحاب الجديدة"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، موافقته على طرح 10 وحدات سكنية جديدة للتأجير التمويلي، وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تضم فرصة لتمليك 240 شقة بتلك الوحدات في مدينة "الرحاب" بأسيوط الجديدة، وذلك بالتقسيط لأعضاء صندوق التأمين الخاص بجامعات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد والأقصر.

وأضاف أن هذا الطرح يأتي للمرة الثانية، وذلك في ظل الإقبال الشديد من أعضاء الصندوق للحجز في المرحلة الأولى، في ظل التسهيلات في السداد التي أعلنت عنها إدارة الجامعة، والتي تتم عن طريق سداد 1200 جنيه شهرياً، لمدة 20 سنة، وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه شاملة توفير وسائل النقل والخدمات.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الشروط تتضمن أن يكون المستفيد من العاملين بالجامعات التى يغطيها صندوق التأمين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين المشتركين بالصندوق وأعضائه الذين لازالوا في الخدمة، على أن تكون الأولوية للمتزوج ومن يعول، ولم يسبق له الحصول على شقة أو أرض من هيئة المجتمعات العمرانية.

وتتضمن الشروط عدم جواز التنازل عن الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن المحدد بعقد الإيجار التمويلي، كما يجوز سحب الوحدة من العضو في حال تأخره عن سداد الأقساط لمدة 6 شهور متصلة أو منفصلة، ويُعاد طرحها مرة أخرى، مع عدم رد المبالغ التي سبق دفعها، حيث تعتبر في تلك الحالة بمثابة إيجار للوحدة.