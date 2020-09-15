نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مشتل النباتات ومزارع المحاصيل والفاكهة والزينة

تفقدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة لمشتل النباتات الزراعية بإدارة الحدائق بالجامعة والتي رافقها فيها والدكتور فاروق عبد القوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية وأستاذ وقاية النبات والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بالجامعة، للتعرف على أهم النباتات الطبية والأشجار بداخله بهدف تحديد أهم الاحتياجات لفترة المقبلة وتحديد الأولويات لوضع خطة تطوير شاملة وفق جدول زمني محدد التعرف على أهم الموارد الذاتية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك النباتات الطبية و الزراعية المفيدة.

وفى سياق متصل افتتحت نائب رئس الجامعة تحويل الشريط الملاصق لكلية الزراعة من ناحية الترعة الإبراهيمية إلى مشتل أشجار مثمرة و زيادة الموارد الذاتية و الإنتاجية وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات البيئية وبالتعاون مع كلية الزراعة ،والذي يأتي ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية "أتحضر للأخضر " لزيادة الرقعة الخضراء و المسطحات الزراعية و ذلك بحضور الدكتور محمد حمام عميد الكلية، والدكتور عادل محمد محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والأستاذة سمير مخلوف المشرف العام على إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، كما أعقب الافتتاح تفقد مشروع الصوب الزراعية بكلية الزراعة و عدد من مزارع المحاصيل والفاكهة ومشتل الزينة التابعيين لكلية الزراعة و التي شملت تفقد مزرعة الفاكهة بالكلية والتي تمتد مساحتها لنحو 25 فدانًا وتضم عدد من أشجار الفاكهة مثل الرمان والمانجو والكمثرى و الكركديه و الفول السوداني وكذلك أشجار النخيل كما تفقدت نائب رئيس الجامعة مشيدة بتكاتف الجهود و القائمين على العمل للمشاركة الفعالة في تلك التنمية الزراعية المستدامة و السعي إلى تحسين جودتها و زيادة الإنتاج.

وأوضح الدكتور محمد حمام عميد الكلية إن زيارة استهدفت الوقوف على ما تقدمه إدارة الحدائق و كلية الزراعة من عمل تنموي وخدمي من خلال وحدتها ومزارعها المختلفة، إلى جانب التعرف على احتياجات الفترة المقبلة لتطوير العمل المقدم داخل كافة قطاعات و المساحات الزراعية

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تولية إدارة الجامعة من اهتمام بالمسطحات و المساحات الخضراء و العمل على زيادة الرقعة الخضراء و تحسين جودتها الإنتاجية ،ـمؤكداَ على دور كلية الزراعة العلمي والبحثي وكذلك بمسؤوليتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك من خلال ما تقدمه من مشروعات خدمية في مختلف المجالات الزراعية هو ما يأتي تزامنا مع َ حرص إدارة الجامعة الساعي لتذليل كافة العقبات التي تعيق تعظيم الاستفادة منهما وذلك بالتنسيق مع كافة الهيئات المختصة.