قبل بداية عرض "أصل الجماعة".. 4 وجوه يكرهها الإخوان لـ"إبراهيم عيسي"

يعود الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي، إلى الشاشات المصرية مُجددًا، بعد فترة غياب دامت لعامين تقريبًا، اعتبارًا من الليلة، من خلال برنامج جديد يحمل اسم "أصل الجماعة"، عبر قناة "ON"، حيث يُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويعيش إبراهيم عيسى، حالة من النشاط الإعلامي، حيث يُقدم 4 برامج دفعة واحدة، عبر 4 فضائيات، يدور كل منها في زاوية مُحددة، وترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

- أصل الجماعة

ويكشف إبراهيم عيسى، من خلال "أصل الجماعة" وكواليس وأسرار الجماعة الإرهابية، كونها أخطر جماعة في التاريخ الحديث، كما يكشف جرائمها من إرهاب وقتل وإضرام النيران والاعتداء على المواطنين، فضلًا عن رصد وحشيتهم وممارستهم للكذب والخداع على مدار سنواتٍ طوال.

ويطل إبراهيم عيسى، على جمهور قناة "ON"، أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- 35 ملم

وخاض إبراهيم عيسى، تجربة تليفزيونية جديدة، عبر شاشة قناة "الغد"، إذ يُقدم برنامجا يدور حول صناعة السينما وأسرارها، وإلقاء الضوء على تاريخها سواء عربيًا أو عالميًا وأهميتها ودورها في تاريخ الإنسانية ومساهمتها في تكوين وجدان الشعوب وحفظ هويته، كذلك استغلال البعض لها في تزييف بعض الحقائق.

ومن بين الموضوعات التي طرحها البرنامج أهمية السينما في ذاكرة الشعوب، وحرب فلسطين في السينما العربية، وسينما المقاومة، وأفلام المقاومة وحركات التحرر العربية، وقضايا التعايش والتعدد الديني في السينما وغيرها من القضايا.

- مختلف عليه

انضم إبراهيم عيسى في مارس 2018، إلى قناة "الحرة"، ليُقدم برنامجا تحليليا يحمل اسم "مختلف عليه"، حيث يتناول خلال الحلقات مجموعة من القضايا الشائكة، مثل نظرة الأديان لبعضها.

- لدي أقوال أخرى

ويُقدم إبراهيم عيسى، عبر محطة "نجوم FM"، برنامج يحمل اسم "لدي أقول أخرى"، يتناول من خلاله الفن القديم بشكل خاص كما يناقش الأحداث السياسية المهمة ويعلق عليها، حيث يُذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة عصرًا.