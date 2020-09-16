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ضبط 5 أطنان أعلاف "مغشوشة" معروضة للبيع في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:21 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أطنان و370 كيلوجرام من الأعلاف الحيوانية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، أثناء طرحها للبيع داخل محل لتجارة الأعلاف، بدائرة مركز سمنود.

تلقى العميد وليد العيسوي، مدير مباحث التموين، إخطاراً بضبط كمية كبيرة من الأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية، تصل إلى 5 أطنان و370 كيلوجرام، أثناء عرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف، بدون ترخيص، بمركز سمنود.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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