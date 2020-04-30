مباحث التموين تضبط مخزن أدوية غير مرخص بالإسكندرية

ضبط ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مفتشي مديرية الصحة بالإسكندرية، مخزن أدوية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، وضبط المدعو "م.ع.م" المدير المسؤول عن المخزن، وذلك لحيازتة كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخزن بدون ترخيص، وحيازة أدوية غير مصرح بتداولها في الأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط 4181 عبوة وقرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، وبينهم أدوية جدول محظور تداولها بالأسواق، وكذلك أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها في الأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر واقعة الضبط، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.