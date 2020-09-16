حريق جديد في مخيمات اللاجئين في اليونان

شب حريق، ليلة الأربعاء، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة يونانية، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن رجال إطفاء وضباط في الشرطة، أن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.

شب حريق، ليلة الأربعاء، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة يونانية، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن رجال إطفاء وضباط في الشرطة، أن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.