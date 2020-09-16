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محمود مسلم

حريق جديد في مخيمات اللاجئين في اليونان

كتب:

وكالات
01:12 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حريق مخيم لاجئين في اليونان

حريق مخيم لاجئين في اليونان

شب حريق، ليلة الأربعاء، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة يونانية، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن رجال إطفاء وضباط في الشرطة، أن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.

شب حريق، ليلة الأربعاء، في محيط مخيم للاجئين في جزيرة يونانية، بعد أيام على حريق مدمر أتى على مخيم آخر للاجئين في البلاد. ونقلت وكالة "رويترز" عن رجال إطفاء وضباط في الشرطة، أن الحريق وقع في جزيرة ساموس شمال شرقي بحر إيجه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وذكر مسؤول في فرق الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في غابة بالقرب من المخيم قبل أن يمتد إلى منشآته.

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