أسامة ربيع: اليونان وقبرص ساندتا مصر في تأميم قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر انتصرت على مؤامرة انسحاب المرشدين الأجانب، قبل 64 عامًا، بسبب تجهيز القيادة السياسية آنذاك لأكثر من سيناريو، وجهزت أيضًا الضباط التجاريين البحريين وضباط القوات البحرية، وكانوا جاهزين وقتها لإدارة القناة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، قائلًا: "في هذه الفترة، زودت الدول الأجنبية عدد السفن الأجنبية لكي تمر بقناة السويس، لإحراج مصر بسبب قلة عدد العمالة في القناة آنذاك"، موجهًا الشكر لدولتي اليونان وقبرص، لعدم موافقتهما على الانسحاب مع المرشدين، حيث ساعدتا المرشدين المصريين على إدارة القناة في ملحمة رائعة.

وتابع: "المرشد الواحد كان بياخد المركب من بورسعيد للسويس، مكنش بيبدل، كان بيقف عشرين ساعة على رجله"، معربًا عن تمنيه بوجود عمل درامي يسجل ويجسد بطولات المرشدين المصريين منذ هذه الفترة إلى الآن.

وحول إيرادات قناة السويس، قال: "حققنا إيرادات بمقدار 5.7 مليارات دولار في العالم، وفي هذا العام عشنا أزمتين، هما أزمة كورونا وانخفاض سعر النفط، وواجهنا الأزمتين بحزم تسويقية تحفيزية، وأتحنا تخفيضات بلغت نحو 75% للسفن القادمة من أمريكا والساحل الشرقي الأمريكي لجذب هذه السفن ونجحنا في ذلك، ولذلك لم تتأثر الإيرادات هذا العام".