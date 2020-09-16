صيانة 45 دورة مياه بمدارس المنيا بمشروع "صحتهم مستقبلهم"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم، عن إجراء أعمال صيانة سباكة خفيفة لدورات المياه داخل 45 مدرسة، بمعدل 15 مدرسة في 3 إدارات تعليمية، هي المنيا وأبو قرقاص وسمالوط.

تم إجراء هذه الأعمال بمعرفة الإدارة العامة للشئون الإدارية، وإدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة المياه، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"، الذي يجري تنفيذه في عدد من المدارس.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إنه تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم"، والذي يهدف لتوعية الطلاب بـ5 محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، بالتعاون بين إدارة التوعية بشركة المياه، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأوضح "الشهاوي" أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه خلال الفترة من أول مارس الماضي حتي 30 يوليو من العام الجاري، ويشمل المشروع توفير مكعب كلور خام سعة 1200 لتر، 200و عبوة "هاند جيل" مصنعة بالشركة، و25 ماكينة رش يدوى لتطهير اللجان والإدارات التعليمية، و90 بخاخه صغيره سعة 2 لتر داخل اللجان، و2000 لتر كلور مخفف، و200 لتر كحول مخفف 70%، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والقائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.