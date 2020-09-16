منع الدخول لمحطة قطارات المنيا بدون كمامات للوقاية من "كورونا"

منعت محطة القطارات الرئيسية في مدينة المنيا دخول الركاب والمترددين عليها بدون ارتداء كمامات الوقاية من فيروس "كورونا"، كما أصدرت تعميماً لتطبيق الإجراءات الوقائية إلى جميع المحطات في كافة مراكز المحافظة، حفاظاً على صحة العاملين والمترددين على محطات القطارات، تحسباً لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية للجائحة.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتعليمات محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، إلى رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقاً لضوابط محددة.

وشدد المحافظ علي التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق والمحلات والمنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.